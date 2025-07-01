Yıllardır süren iç savaşla mücadele eden Libya'da Türkiye'nin müdahalesi ile kriz sona ermişti. İç savaş yıllarında Yunanistan tarafından desteklenen ve Türkiye'ye karşı cephe alan Doğu Libya tarafından kritik bir hamle geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) eğitim, yardım, danışmanlık faaliyetlerine Libya'da başarıyla devam ettiğine dikkati çekildi.

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Hafter'in, 4 Nisan 2025 tarihinde ülkemize yaptığı resmi ziyaretin ardından Libya Doğu tarafından üç askeri teknik heyet 15-28 Haziran 2025 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiş, Bakanlığımız bağlısı çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarında incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu ziyaretler, ilişkilerimizi daha da geliştirerek Libya'ya olan desteğimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu çerçevede, kapsayıcı tutumumuz ve 'Tek Libya' hedefimiz doğrultusunda Libya'ya olan desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız."

Paylaşımda ayrıca, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

