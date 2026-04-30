30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  • Düşük ayar altın dolandırıcılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Düşük ayar altın dolandırıcılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmak isteyen 2 zanlı tutuklandı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 15:16
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuda düşük ayarlı altın bozdurmaya çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kuyumcular bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde şüpheli hareketler sergileyen İ.T. ve A.A.'yı yakalayan ekipler, zanlıların üzerine düşük ayarlı 8 tam altın ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin farklı kuyumculara düşük ayarlı 7 tam altın sattıklarını da tespit eden ekiplerin zanlıların otomobilinde yaptığı aramada, düşük ayarlı 38 tam altın, 859 bin 400 lira, 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • kuyumcu dolandırıcılığı
  • Kırşehir operasyon
  • altın sahtekarlığı

