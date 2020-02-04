Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi neye iyi gelir? Dut pekmezi besin değeri ve kalorisi

04.02.2020 14:39 - Güncelleme: 04.02.2020 14:39

Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi neye iyi gelir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dut pekmezi besin değeri ve kalorisi hakkında da araştırmalar hız kazandı. Dut pekmezi mineral bakımından çok yüksek değerde olup, şifa kaynağıdır. Pekmezdeki şeker oranının yüksek olması dutun şeker oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İki yemek kaşığı, 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir. Duttan yapılan pekmezin özellikle sindirim sistemi faaliyetlerinin düzenli çalışmasında oldukça faydalı olduğu da biliniyor. Dut pekmezine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

DUT PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

1. Kansızlık çeken hastalarda çok büyük yararlar sağlar.

2. Mide hastalıklarına, özellikle de ülser şikayetine karşı faydalıdır.

3. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı yararlıdır.

4. Soğuğa karşı vücudun direncini artırıcı özelliğe sahiptir.

5. Sporcular için bir enerji deposudur.

6. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcıdır.

7. Çocukların zeka gelişimine yardım eder.

8. Gargara şeklinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkilidir.

9. Çocuklarda sık sık rastlanan pamukçuk için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

DUT PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?

Kolesterolü dengeler.

Sinir sistemini güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Göğüs ağrılarını hafifletir.

Böbrekleri güçlendirir.

Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Enerji verir.

Bronşit ve astım için faydalıdır.

DUT PEKMEZİ BESİN DEĞERİ VE KALORİSİ

Dut Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 44 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Tabak (Yarım) yani 100 gramlık miktarında Dut 44 kalori bulunmaktadır.

Özellikle kış aylarında öksürüğe karşı tüketilen dut pekmezinin 1 çorba kaşığında 30 kalori bulunur.



100 GR DUT PEKMEZİ BESİN DEĞERLERİ

Su 22.72

Karbonhidrat 74.00

Lif 3.00

Şeker 51.53

Protein 0.60

Yağ 0.16

Sodyum 49.00

Potasyum 975.00

Kalsiyum 108.00

Vitamin D 8.9

Demir 1.53

Fosfor 62.00

Magnezyum 1.00

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Dut pekmezi farklı şekillerde tüketilebilir. Kansızlık sorunu olanlar, kan şekeri düşük olanlar sabah aç karnına kahvaltıdan önce 2 yemek kaşığı tüketebilirler. Pekmez yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmek zor olabilir. Bu nedenle tahine karıştırılarak dut pekmezi tüketilebilir. Çay, süt gibi içeceklerin içine ilave edilerek kullanılabilir. Bazı tatlıların içine şeker yerine eklenerek de tüketilebilir.

DUT PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

Dut pekmezi iştah açıcı özelliği olması sebebiyle aşırı tüketilirse kilo aldırır. Kilo sorunu yaşayanlar, zayıflamak isteyen kişiler fazla miktarda tüketmemelidir. Kilo almak isteyen kişiler tüketebilir. İçeriğindeki mineral maddeler sayesinde iştah açar.

DUT PEKMEZİNİN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Saçları güçlendirir.

Saç uzamasını teşvik eder.

Saçların erken beyazlamasını engeller.

Saçları besler.