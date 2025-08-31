Birçok cağı söndüren yasadışı sanal kumar ve bahis sitelerine yönelik başlatılan topyekûn mücadelede, baronların 'reklam' ağına neşter vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, operasyonlarla aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında, 'yasadışı bahse özendirme' suçlamasıyla işlem yaptı. Son olarak Ticaret Bakanlığı yasadışı bahis ve kumar reklamlarına 30 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi.

YENİ BAŞLAYANLARA 'BONUS'

Sosyal medyada sıkı denetimlerin devreye girmesiyle çeteler, bu kez İstanbul'un kalabalık cadde ve sokaklarına yöneldi. AKŞAM, İstanbul'un Beyoğlu, Kadıköy ve Bakırköy gibi işlek ilçelerindeki korsan reklamların izini sürdü. Binaların cephelerini ve duvarlarına, durakları yasadışı bahis reklamlarıyla dolduran çeteler, özendirmek için promosyon duyurusu bile yapıyor. Sözde reklamlarda sitelerin isimleri, ilk başlayanlar için verilecek bonus miktarları yazılıyor.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!

Avukat Türkan Kara, yasadışı bahis meselesinin son yıllarda özellikle gençleri hedef alan ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini belirterek, "Lisanssız bahis oynatanlar, buna yer sağlayanlar veya para transferine aracılık edenler 3 ila 6 yıla kadar hapis ile karşı karşıya kalır. Türü ister sanal olsun ister duvar yazısı, reklam yoluyla teşvik edenler için de 1 ila 3 yıl hapis cezası öngörülüyor. Bu reklamlara maruz kaldığınızda özelikle çocuklar ve gençler için Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunmak suretiyle ihbar ya da şikayette bulunun" ifadelerini kullandı.