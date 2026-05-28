İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9022
  • EURO
    53,3009
  • ALTIN
    6483.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Duvarlardaki çatlaklardan içerideki ışık görünüyor! Bu bina tehlikeye davetiye çıkarıyor
Güncel

Duvarlardaki çatlaklardan içerideki ışık görünüyor! Bu bina tehlikeye davetiye çıkarıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2013 yılında yapılan 9 daireli bir apartmanın duvarlarında oluşan derin çatlaklar ve çökmeler bina sakinlerini alarma geçirdi. Güvenlik endişesiyle 5 daire sahibi evini boşaltıp kiraya taşınırken, 4 aile ise zemin analizi yapılmasını bekledikleri hasarlı binada her türlü tehlikeyi göze alarak yaşamaya devam ediyor.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Duvarlardaki çatlaklardan içerideki ışık görünüyor! Bu bina tehlikeye davetiye çıkarıyor
ABONE OL

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda duvarlarda meydana gelen çatlaklar ve çökmeler, apartman sakinlerinin korku içinde yaşamasına neden oluyor. 2013 yılında yapıldığı belirtilen apartmanda, zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle bazı daireler kullanılamaz hale gelirken, 9 daireden 5'i sahipleri tarafından boşaltıldı. Maddi imkanları olmadığı için başka bir yere taşınamadıklarını belirten 4 daire sakini ise tehlikeye rağmen apartmanda yaşamaya devam ediyor.

"TAŞINDIKTAN KISA SÜRE SONRA ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI"

Apartmanın 2013 yılında yapıldığını ve kendisinin de aynı tarihte daire aldığını belirten Erdoğan Kağıt, binaya taşınmalarının ardından kısa süre içinde duvarlarda çatlaklar oluşmaya başladığını söyledi. Çatlakların zamanla büyüdüğünü ifade eden Kağıt, "Eve taşınmamızın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra duvarlarda çatlaklar oluşmaya, gün geçtikçe büyümeye başladı. Öyle ki bazı dairelerdeki çatlaklardan evin içerisindeki ışık görülüyor" dedi.

"BUGÜNE KADAR MÜCADELEMİZDEN BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIK"

Yaşadıkları soruna çözüm bulunması için uzun süredir mücadele ettiklerini dile getiren Kağıt, bugüne kadar sonuç alamadıklarını belirtti. Apartmandaki bazı daire sahiplerinin maddi imkanları olduğu için evlerini boşaltıp kiraya taşındığını söyleyen Kağıt, "Konuyla ilgili bugüne kadar mücadelemizden bir arpa boyu yol alamadık. 5 komşumuz imkanları olduğu için kiraya taşındı, 4 kişi biz hala tehlike altındayız. Evlerimizden karot örneği alındı, zemin analizi yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tosun firarda! Sahibinden kaçıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.