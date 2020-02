Duvarları merhamet, mayası İslamiyet... Abdülhamid Han'ın 125 yıllık yadigârı

Star.com.tr / Hasan Aytekin 11.02.2020 16:04 - Güncelleme: 11.02.2020 17:07

Cennet Mekan Abdülhamid Han’ın vefatının üzerinden dün 102 yıl geçti. Çok sayıda hayır kurumuna imza atmasıyla bilinen Abdülhamid Han’ın banisi olduğu Darülaceze’de dün gece 155’i kadın, 44’ü çocuk, 12’si gayri müslim olmak üzere 512 aciz huzur bulmuşken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu sayı kısa zamanda 7 katına çıkarılacak. Bu sabah yaptığımız görüşmede, İstanbul’da biri Avrupa yakasında biri Anadolu yakasında iki sosyal hizmet şehri yapacaklarının bilgisini veren Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Ramazan sonrası Arnavutköy Yassıören köyünde ilkinin temelini atacağız. Burası bittikten sonra sırada Anadolu yakası var.” dedi.

İKİ YENİ SOSYAL HİZMET ŞEHRİ KURULACAK

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yassıören köyüne 150.000 m²’lik bir araziye yeni bir sosyal hizmet şehri inşa edeceklerini açıklayan Başkan Cebeci, Darülaceze’nin ilk merkezinin başka bir şeye çevrilemeyeceğini ifade etti.

Kurumun bölge için ifade ettiği anlama vurgu yapan Başkan Cebeci, yeni yerlerin buranın ruhuna uygun olmakla birlikte, buraya ek olarak yapılacağını söyledi. Yeni Darülaceze’de 1.500 kişiyi ağırlayacaklarını, yeni imkanlara kavuşacaklarını anlatan Cebeci, yapılacak yerde yerli elektrikli araçların, yağmur suyunu arıtarak kullanan sistemlerin, rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanan akıllı şehir konseptinin hayata geçirileceğini söyledi.





İlk sosyal hizmet şehri sonrası ikinci yer için çalışacaklarını belirten Cebeci, “Anadolu’da Akfırat bölgesinde araştırma çalışmalarımız var. Arnavutköy’den sonra buraya ağırlık vereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

DUVARLARI MERHAMET, MAYASI İSLAMİYET

“Burada duvarlardan merhamet tecessüm ediyor” şeklinde yorumlar aldıklarını belirten Başkan Cebeci’nin açıklamalarından, Peygamber Efendimizin insanlara hizmet anlayışının, yaşayarak örnek olma kültürünün Darülaceze’de yaşatıldığı anlaşılıyor. Abdülhamid Han’ın dillere destan marangozluğu ile masada toplantı yaparken, tarihi çerçevenin içinde sunulan led ekranlı hizmetler videoları, “Geçmiş unutmadan geleceğe adım atılabilir” mesajı veriyor.





ENERJİ VEREN ÜRETİM

Darülaceze’de yaptığımız gezide yaşlılara verilen en büyük hediyenin üretebilme gücü ve yaşama dokunma fırsatı olduğunu gördük. Örülen her sepette, boyanan her yazmada, katlanan her kağıtta, tuvale vurulan her fırçada yaşama dokunan Darülaceze sakinleri, enerji dolu bir havaya katkıda bulunuyor. Kahve paketlerini dizen, küçük çiçekler için renkli hamurdan şekil çıkartan ellerin sahipleri gerçekten mutlu oldukları gösteriyor. Hayattan kopmuş ihtiyarların aksine atölyelerde moral var, hayat var.