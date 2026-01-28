İSTANBUL 14°C / 11°C
  Duygu sömürüsüyle dezenformasyon! DMM, yapay zeka ürünü görselleri ifşa etti
Güncel

Duygu sömürüsüyle dezenformasyon! DMM, yapay zeka ürünü görselleri ifşa etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan “karlar altında kalan çocuk” ve “İsrail'in Suriyeli askerleri gözaltına aldığı” iddialı görüntülerin yapay zeka ile üretilmiş sahte içerikler olduğunu açıkladı. Merkez, kamuoyunu manipülasyona karşı dikkatli olmaya çağırdı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 22:55
Duygu sömürüsüyle dezenformasyon! DMM, yapay zeka ürünü görselleri ifşa etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), küçük bir çocuğun karlar altında yalnız kaldığı görüntüler ve İsrail'in Suriyeli askerleri gözaltına aldığına ilişkin görüntülerin "yapay zeka destekli dezenformasyon" olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zeka ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zeka destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

