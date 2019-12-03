İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'ndan geçenlere sertifika töreni düzenlendi. Bornova'daki Çevvik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşın, İl emniyet Müdür Yarıdımcıları, Şube Müdürleri ve polisler katıldı. Törende konuşan İzmir Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman, İzmir'de ilk olarak 1995 yılında faaliyete geçen motosikletli polis timlerinin kuruluşundan bugüne, asayiş olaylarına en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasında etkin bir şekilde görev yaptığını belirterek, ''Yürüttüğü devriye görevleriyle, suçun önlenmesinde önemli rol oynayan yunus timlerimiz, yaptıkları uygulamalarla pek çok suç unsurunu da ele geçirip, başarılı çalışmalara imza atıyor. Olaylara hızlı müdahale etmede, teşkilatın büyük unsuru olan yunus timleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, seri hareket etmesi ile pek çok olaya müdahale ediyor'' dedi.

Olaya en kısa sürede müdahale etmede, büyük katkı, motosikletli timlerden

Hem suçu önleme noktasında hem de olaylara çabuk müdahale etme ve şüphelileri yakalama noktasında en fazla katkı alınan birimin Motosikletli Polis Timlerin olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, ''İzmir'de göreve başladığım günden bu zamana kadar, sayısını ve niteliğini artırmak istediğim alanın başı, motosikletli polis timlerimiz oldu. İlk geldiğimde 40 kadar motosikletli timimiz göreve çıkarken bugün 90'a ulaştık. Hedefimiz 110. Çok sıka sürede de buna ulaşacağız'' dedi. İzmirli vatandaşların 155 Polis İmdat Hattı'nı aradığında bir kaç saniyede cevap vermek olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Aşkın, ''Şuanda 155'i arayan vatandaşlarımız 2 saniye içerisinde 155 imdat hattına ulaşıyor. Arkasından da onların bulunduğu yere maksimum 4 dakikada ulaşmak gibi bir hedef koymuştuk. Bugün buna yaklaştık. Buna yakalamamızda, en büyük katkıyı, motosikletli timlerimiz oldu. En yoğun trafikte, en kötü şartlarda da vatandaşlarımızın yanına en kısa sürede ulaşacak standartlara ulaştık. İzmir halkına da teşekkür ediyorum. Türkiye geneli standartları üzerinde 155 ihbarları alıyoruz ve 155 ihbarlarımızdaki doğruluk oranı da, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Bu bizim için büyük katkı ve güç'' dedi.

Şehit Fethi Sekin'in motosikletini, olaydan sonra, ilk defa İl Emniyet Müdürü kullandı

Törende, 5 hafta boyunca zorlu eğitimler sonucu eğitimi geçen 5'i kadın 65 polise, sertifikaları verildi. Yunus polislerinden 45'i merkezde , 20'sininde dış ilçelerde görevlendirileceği öğrenildi. Tören sonrası, göreve başlayacak motosikletli polis timleri, birbirinden zor hareketleri, motosiklet üzerinde yaparak, büyük beğeni topladı. Tören sonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda, onlarca vatandaşın hayatın kurtarmak için teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan motosikletli trafik polisi Şehit Fethi Sekin'in kullandığı motosikleti kullandı. Şehit Fethi Sekin'in motosikletinin, olaydan sonra kimsenin kullanmadığı, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk defa İl Emniyet Müdürü Aşkın'ı kullandığı belirtildi.