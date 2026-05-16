Duygulandıran görüntüler! Öğrencisini sırtında taşıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda asansörün arızalanması nedeniyle bulunduğu katta beklemek zorunda kalan bedensel engelli öğrenci, müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirildi.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulunda öğrenim gören ve tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bir öğrenci, okulun asansörünün arızalanması nedeniyle merdivenlerden inemedi.

Durumu bildirildiği müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrencinin bulunduğu kata geldi.

Akgüneş, bir süre sohbet ettiği bedensel engelli öğrenciyi tekerlekli sandalyenin üzerinden sırtına alarak, güvenli şekilde merdivenlerden indirdi. Öğrencinin arkadaşları da tekerlekli sandalyenin indirilmesine yardımcı oldu.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

