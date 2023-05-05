Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bizi dünyaya getiren en değerli varlıklarımız olan annelerimizi mutlu etmek için duygusal anne sözleri, hediyeler ve şiirler yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu özel günde annelerinizi mutlu edebileceğiniz ; Anne sözleri, kısa anlamlı Anneler Günü notu ve mesajlarını haberimizde derledik. Anneler Günü için güzel sözler ile onu mutlu edin. İşte Anneler günü için en güzel sözler ve hediyelerin üzerine yazmak için Anneler günü notu, Anne sözleri, kısa anlamlı cümleler...

ANNELER GÜNÜ İÇİN GÜZEL SÖZLER, ANNE SÖZLERİ

Bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil, aynı zamanda öğretmenimsin. Anneler Günün kutlu olsun!

Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Hep birlikte olmak dileğiyle...

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

Bügüne kadar gördüğüm en güzel anne olduğun için teşekkür ederim! Anneler Günün kutlu olsun!

Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca beni hep destekledin ve teşvik ettin. Anneler Günün kutlu olsun!

Hayat ikimiz için de kolay değildi, biliyorum. Anne, çocuk olarak olmasak bile mutluluğu ikimiz de hakettik. Mutlu bir Anneler Günü geçirmen dileğiyle...

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!

Umut etmekten vazgeçmememin nedeni senin bir gülümsemeni yakalamaktır. Anneler Günü'n kutlu olsun anneciğim.

Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler Günün kutlu olsun!

Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

KISA, ANLAMLI ANNELER GÜNÜ NOTU



Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Anneler Günün kutlu olsun anneciğim! Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum!

Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Tüm annelerimizin bu günü kutlu olsun.

Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

Hayatımdaki en değerli varlığım, annem. Anneler günün kutlu olsun.

Annem, hayatımdaki en önemli ve kıymetli varlığım. Anneler gününü kutlamak için az sözcük, çok daha fazla sevgi gönderiyorum

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"

"En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. "

DUYGUSAL ANNE SÖZLERİ



"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

Sen benim kalbimin içindeki en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!

Seni müthiş bir anneye dönüştüren şey, seni en iyi abla yapan şey ile tam olarak aynı. Anneler Günün kutlu olsun!

Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

Annem, hayatımdaki en önemli ve kıymetli varlığım. Anneler gününü kutlamak için az sözcük, çok daha fazla sevgi gönderiyorum

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. AnneIer Günü'n kutlu olsun.

Canım annem, sen benim için dünyanın en güzeli en iyi annesisin. Bunu zaten biliyordun ama anneler günü için hatırlatmak istedim. Anneler günün kutlu olsun.

"Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz."

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Anneler Günün kutlu olsun anneciğim! Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum!

Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler Günün kutlu olsun!

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, günümüzde kutlandığı şekliyle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Anneler Günü'nün fikri, Anna Jarvis adında bir kadına dayanır. Anna Jarvis, 1905 yılında annesi öldürülen bir kadındı ve annesinin anısını yaşatmak için bir Anneler Günü düzenlenmesi gerektiğine inanıyordu.

Anna Jarvis, 1908 yılında West Virginia'da ilk Anneler Günü kutlamasını düzenledi ve bu kutlama, ülke genelinde yayıldı. 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü resmi tatil ilan etti ve her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanmasını önerdi.

Anneler Günü'nün yayılması, diğer ülkelerde de kutlanmasına vesile oldu. Bugün, dünya genelinde birçok ülke, Anneler Günü'nü farklı şekillerde kutlar ve annelerin sevgi ve şefkatleri için minnettarlıklarını gösterir.