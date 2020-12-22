22 Aralık 2020 Salı 13:06 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 13:06

Sarıkamış şehitleri ile ilgili şiirler vatandaşlar taraından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 22 Aralık Sarıkamış destanının 106. yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Duygusal Sarıkamış şiirleri ile Sarıkamış şehitlerini anıyor. Bu harekat, Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biridir. 60 bini donarak olmak üzere 78 bin asker şehit oldu. Sarıkamış şehitleri ile ilgili şiirler sizlerle...

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİYLE İLGİLİ ŞİİRLER

Sarıkamış’ta

Bakışlar karakış göğe dikildi

Mevsimler ağlaştı Sarıkamış’ta

Körpecik bedenler kara ekildi

Nur arşa ulaştı Sarıkamış’ta

Sineler buz tutmuş, yatar ayazda

Kimi yolun bekler kimi niyâzda

Ağıt anlatamaz duyguda sazda

Hür vicdanlar kıştı Sarıkamış’ta

Bu nasıl bir tufan aman Allah’ım

Ürperdim irkildim sarstı günahım

Gözyaşım azığım duâ silahım

Kara civan düştü Sarıkamış’ta

Kafkaslar ve Bosna yandı ciğerim

Hesaplar çok ağır yaram çok derin

Ağırdır dostlarım, ağır kederim

Melekler uçuştu Sarıkamış’ta

Düşündüm Yemeni ve üşüyorum

Lâkin ilalebet ben yaşıyorum

Dava ağır zorlu, zor taşıyorum

Moskof bile şaştı Sarıkamış’ta

Yatar şehit uyur kar uykularda

Bölük bölük hüznüm canlar ard arda

Rengini aradım akan karlarda

Hür mâzi tutuştu Sarıkamış’ta

Ölür mü kardeşim ölümsüz millet

Şuheda yaşıyor benim ki hasret

Gül açtı gözyaşım tüllendi kasvet

Şehitler buluştu Sarıkamış’ta

Hesap boğum boğum kısıldı sesim

Kader böyle imiş Ömer ne desin

Hilâlde buluştu hemen her kesim

Yatanlar gardaştı Sarıkamış’ta

Ömer Ekinci Micingirt

SARIKAMIŞ DESTANI

Donmuş ak yüzünde

Biriken kan ve ter

Var mı yeryüzünde

Böyle kahraman, azimli asker

Ayaklar delik, deşik

Çarığa susamış, hasret

Eller kenetlenmiş, birleşik

Üzerleri çıplak, yok kıyafet

Şu donuk kahraman abideler

Her bahar kardelen gibiler

Suskun kalmış, suskun gider

Kimde var böyle şanlı er

Tarihe altın harflerle destan yazdın

Ölümü göre göre, şahlandın

Karların içinde sütten beyazdın

Kimde var bu sır, bu inancın

Bakışlar dimdik arşa

Eller açılmış duaya

Tetikler çekilmiş düşmana

Böyle gitmişler ah…donmaya

Gözler açık kalmış

Bize mi, kimbilir bu bakış

Soğuk, buzlu, tipili bir kış

Zamanın durduğu yer Sarıkamış

Tarihin unutulmazı

Bilir misin Sarıkamış’ı?

Buzdan bir kor Aslanlarımızı

Bilir misin Sarıkamış’ı?

Sarıkamış’ta soğuk eser rüzgar

Yası sinemi yakar

Suskun kalmayalım dostlar

“Yaram derin, çok ağır hesaplar”

Her kar yağışında vicdanım sızlar…

Nuray Ülker

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ DESTANI

Bin dokuz yüz on dörtte, afakta esti keder,

Tipiye yenik düştü, şanlı doksan bin nefer.

Şahadete erdiler, böyle bitti son sefer.

Allahuekber dağın, eksilmiyor dumanı

Şuur mantık susuyor, durduruyor zamanı.

Nidalarda tekbirler, semaya erdi niyaz

Ölüm saklı uykuda, yastık buz, örtü beyaz.

Kara kış bastırdıkça, vurdu şiddetli ayaz

Tükenmişti çareler, kesilmişti âmânı

O amansız fırtına, dondurdu her imkânı.

Soğanlı yaylasında, nice yıldızlar söndü

Aman Yüce Allah’ım, bu ne kara bir gündü.

Allahuekber dağı, ak mateme büründü

Kaybolmuştu hedefler, dehşet sardı her yanı

Karların kucağında, süzülüyordu canı.

Mevsim hüküm kesmişti, zemheri acımasız

Çamların uğultusu, dal ağaçta rahatsız

Ordu Yemen'den dönmüş, üstelik teçhizatsız

Yiğit mehmetçiklerin kalmamıştı dermanı

Yine de aldırmayıp dinlediler fermanı.

Egemenlik bizimdir, etmiştiler ifade

Başka düşünce yoktu, tek vatandan ziyade

Üçüncü ordu düştü, kaldı birkaç piyade

Hepsi ana kuzusu, bu ülkenin civanı

Alabora olmuştu, çünkü yoktu kaptanı.

Sen bahadır askersin, yüreğinde metanet

Azimli cengâversin, makamın oldu cennet

Saygıyla anıyoruz, Rabbim eylesin rahmet

Ruhlarınız şad olsun, tarihte belli şanı

Ne hazin harekâttır, Sarıkamış destanı.

Allahım; zeval verme, muzaffer ordumuza

Allahım; zeval verme, şu cennet yurdumuza

Allahım; zeval verme, hiç bir tek ferdimize

Kevserî der: bu vatan hepimizin vatanı

Sakın unutma yâd et, ecdadını atanı...

AŞIK KEVSERİ

SARIKAMIŞ

Allahuekber dağların boran kar

Gecenin ayazı yüzümü yalar

Açsam ağzımı nefesim donar

Yolun bulamadım ben SARIKAMIŞ

Allahuekber dağları aman vermeye

Donuk donuk bakar gözler geceye

Aldandık biz çöken tatlı uykuya

Söyleme ninnini sus SARIKAMIŞ

Çekilmez ayazın ey yüce dağlar

Çarıklarım ince sızlar ayaklar

Kefensiz kuzular koynunda yatar

Göster mezar taşım sen SARIKAMIŞ

Bir köy görünürde lambası fersiz

Gözün gördüğü kar uçsuz bucaksız

Kör karanlığımda gece yıldızsız

Üşümeden üstümü ört SARIKAMIŞ

Yemen yazlıkları ham çarıklar

Karlar altında beyaz kardelenler

Buza kesildi dağ gibi civanlar

Daha doymadın yeter SARIKAMIŞ

Uğuldar rüzgarın izin bulunmaz

Fırtına tipi dağlar geçit vermez

Yürümeye dizlerimin dermanı yetmez

Kaldığım yerlerden geç SARIKAMIŞ

Kışın rüzgarında barut kokuları

Yerde donup kalmış asker cesetleri

Kalleş kurşunları yaktı kalpleri

Gözlerden kalpleri sil SARIKAMIŞ

İnsanoğlu güzelliğin peşinde

Arar durursun dünya meydanında

CAN yitti Allahuekber dağında

Dualarında yer ver SARIKAMIŞ

M.Can Çanakkale

Sarıkamış harekatı nedir? Sarıkamış olayı ne zaman oldu?