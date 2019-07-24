Düzce afet bölgesi ilan edildi mi? Düzce afet bölgesi mi oldu son dakika

Düzce afet bölgesi ilan edildi mi? Düzce afet bölgesi mi oldu? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini ald. Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edildi. Düzce’de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu. Düzce afet bölgesi ilan edilmesi hakkında detaylar haberimizde...

DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ Mİ?

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

DÜZCE'DE SEL FELAKETİ YAŞANDI

Düzce’de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, ilde meydana gelen sel felaketinin etkileri hakkında açıklama yaptı. 213 personelle havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında 45 araç, 3 adet 8x8 amfibik araç, 8 arama kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği, 3 helikopterin görev yaptığı açıklandı. Ulaşım sağlanamayan köyün kalmadığı sel alanlarında Akçakoca ve Cumayeri’nde 5 mahallede yol açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

375 BİNA HASAR GÖRDÜ 100 BİNA YIKILDI

Sel ve heyelan felaketinin bölgeye verdiği hasar ise Düzce Valiliği’nden yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Açıklamada meydana gelen sel ve heyelanlarda 75’i ağır, 375 binanın hasar gördüğü, yıkılan bina sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Selden zarar gören köylerde toplam 402 alanda zarar tespit edildiği, gelen ihbar ve taleplere göre çalışmaların sürdüğü açıklandı.

AFET BÖLGESİ NEDİR?

Doğal afetler kaynakları bakımından jeolojik (deprem, heyelan, yanardağ patlamaları), meteorolojik (sel, çığ, fırtına, kuraklık, orman yangını, hortum), teknolojik (sınai ve baraj patlamaları), insani (yangın, kirlilik, ulaşım kazaları, terör olayları) gibi kaynaklardan meydana gelebilir. En genel tanımı ile insanlara zarar veren ve ciddi zararlara yol açan deprem, yangın, su baskını, toprak kayması gibi doğa olayların sonucunda ağır can, mal, altyapı tahribatların görüldüğü ya da görülme riskinin çok yüksek olduğu bölgelere afet bölgesi denir.

AFET BÖLGESİ İLANI

Afet bölgelerinin ilanında afetin gücü ve genişliği, can ve mal kayıpları, altyapı hasarları ve bölgenin ekonomik açıdan aldığı zararlar gibi sonuçlar değerlendirilir. Afete uğramış ya da uğrayabilecek bölgenin büyüklüğü, hasar gören bina sayısı, hasarlı binaların genel hayat üzerindeki sosyal ve ekonomik etkisi, hayat düzenindeki aksaklıklar ve kamuoyu tepkisi gibi çeşitli unsurlar göz önüne alınarak uygulanacak temel kurallar İmar ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış yönetmelik ile belirlenir.

Afetin meydana gelmesi halinde uygulanması gereken acil önlemlerin alınmasında Bölge Valisi yetki sahibidir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teknisyenlerince belirlenen bölgenin afet bölgesi olarak ilanı, Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.