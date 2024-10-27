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Güncel

Düzce Anadolu Otoyolu'ndaki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun sis sebebiyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

27 Ekim 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Düzce Anadolu Otoyolu'ndaki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Sisin en yoğun olduğu güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zorunlu olarak yavaş ilerledi. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

SÜRÜCÜLERE 'DİKKAT' UYARISI

Bölgede özellikle kış aylarında sık yaşanan sis nedeniyle yetkililer, sürücülerin far kullanımı ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Sisin gün boyu etkili olması beklenirken, trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi için ekipler uyarılarına devam ediyor.

  • Anadolu Otoyolu
  • düzce
  • sisli hava

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