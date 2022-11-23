Düzce depremiyle ilgili çarpıcı açıklama: Bir süreç tamamlandı

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Düzce depremi ile ilgili konuştu. Sosyal medya hesabında canlı yayında konuşan Yakut, "Ben araştırmacıyım. Görüşlerim beni bağlar, devlet kurumlarının uyarılarını dikkate alın. Karadere fayı olarak adlandırdığımız bu bölgede 5,9 sonrası artçılar olması normal. Yaşanacak 2'lik ve 3'lük depremlerin yanı sıra 4,0-5,4 arası artçı deprem riski de vardır. Buradaki fay 30 kilometre bir fay. Elazığ, Sisam açıklarındaki depremler gibi fayın karakterine baktığımızda görüyoruz ki buradaki tamamlanma gerçekleşiyor. Herkesin aklında 'Marmara depremini tetikler mi?' sorusu var. 22 yıl sonra bu deprem meydana geldi. 99'da iki parçalı bir kırılmamız oldu. '17 Ağustos ve 12 Kasım ile süreç kendini tamamladı' dedik ama bölge kendini kırmaya devam ediyor" dedi.

Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Marmara depremi geliyor' demek baştan aşağı yalan olur. 17 Ağustos sonrası herkes Marmara'da bir deprem beklerken Düzce depremi oldu. Bugün meydana gelen deprem, Marmara depremini tetikleyecek bir ivme hareketi değil. O gün kırılmayan Karadere fayının artık komple kırıldığını söyleyebiliriz. Ben bölgede 6'nın üstünde bir deprem beklemiyorum. Burada yüzey kırığı tamamlandı. Bölgede birçok fay segmenti var. İllaki hissedilecek depremler olacaktır. Devlet erkanının açıklamalarını da takip edin. Lütfen ama lütfen İstanbul çığırtkanlığı kimse yapmasın. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri sonrası kırılmayan noktada olan bu depremle bir süreç tamamlandı."