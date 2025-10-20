Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni isim... Gülşen Özer göreve başladı

Kariyeri boyunca özel eğitim, kapsayıcı eğitim ve proje temelli öğrenme alanlarında önemli projelere imza atan Özer, yenilikçi uygulamalarıyla eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Gülşen Özer, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti.

GÜLŞEN ÖZER KİMDİR?

Düzce İl Millî Eğitim Müdürü Gülşen Özer, 1975 Bursa doğumlu. Bursa Yeşil İmam Hatip Lisesini bitirdi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yaptı.

Öğretmenliğe 1999 yılında İstanbul'da başladı. 2014'ten itibaren Strateji Geliştirme Biriminde görev aldığı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 2021'de Şube Müdürü olarak atandı. Burada özellikle özel eğitim alanında müşterek duyarlılık geliştirmeye katkı sundu. 2023 yılında İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Ülkemizin dünya ölçeğinde edindiği yerle irtibatının altını çizen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki uygulamalarda görev aldı. Birçok ulusal sempozyumda Türk düşüncesi ve edebiyatı merkezli tebliğler sundu. İnceleme, deneme, söyleşi ve makale türündeki metinleri çeşitli süreli yayınlarda okurlarla buluştu. Sözlü tarih, hafıza ve dayanışma konularının öne çıktığı üç kitabı bulunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

Ekim 2025'te Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk annesidir.