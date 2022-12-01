Düzce TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi! Düzce TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama

Düzce TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 23 ilde 50 bin 302 konutun kuraları çekildi. Yeni takvime göre ise 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi Aralık 1-7 tarihleri arasında yapılacak. Düzce TOKİ kura çekilişi ile birlikte 1100 adet konut sahiplerini bulacak. Düzce TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Düzce TOKİ kura çekimi 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Düzce'de toplamda 1100 adet TOKİ konutu inşa edilecek. Düzce'de 9 farklı ilçede (Merkez, Akçakoca, Beyköybelde, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca) TOKİ konutları inşa edilecek. TOKİ Düzce kura çekilişi saat 10.00'da başlayacak.

Deprem bölgesi ilan edilen Düzce'de inşa edilecek 1100 adet TOKİ konutu için kura çekimi saat 10.00'da Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda başlayacak.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

DÜZCE TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi'nin Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak kura sonucunu öğrenebilir.

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

02 - 03.12.2022: Düzce

03 - 07.12.2022: Konya

04 - 05.12.2022: Zonguldak

06.12.2022: Bartın

07.12.2022: Karabük

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN OLUR?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.