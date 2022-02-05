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Düzce'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza

Düzce'de gizli buzlanma nedeniyle 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 07:27 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 07:27
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D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Osmanca mevkisinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen çelik saç yüklü bir tır, orta refüje çarptıktan sonra yolda ters dönerek durabildi.

Yolun kapanmasına sebep olan tır, yaşanan gizli buzlanma nedeniyle 6'sı tır olmak üzere toplamda 25 aracın birbirine çarpmasına neden oldu.

İki sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle Düzce istikametindeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

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