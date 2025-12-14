İSTANBUL 12°C / 6°C
Güncel

Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizlettirildi

Düzce'de, belediyede çalışan yakınının verdiği iş elbisesiyle çevreyi kirleten kişi hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik tespit tutanağı tutuldu, kirlettiği alan ise kendisine temizletildi.

14 Aralık 2025 Pazar 07:18
Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizlettirildi
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Uzunmustafa Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliliği olayıyla ilgili olarak çöpleri bırakan kişinin belediye personeli olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu mahallede elektrikli bir aracın kasasında taşınan çöplerin ara sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanına bırakıldığının ve olayı Hamza G'nin gerçekleştirdiğinin zabıta ekiplerince tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirleten kişinin belediye personeli olmadığının belirlendiğinin kaydedildiği açıklama şunlar kaydedildi:

"İş kıyafetini ise belediyemizde görevli bir yakınından temin ettiği tespit edilmiştir. İş kıyafetini yakınına veren personelimiz hakkında ise kurum içi soruşturma başlatılmıştır. Zabıta ekiplerimizce yakalanan Hamza G. için belediye encümenince cezai işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı düzenlenmiş olup, kirlettiği alan kendisine temizletilmiştir. Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket eden belediyemiz, benzer olaylara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Düzce Belediyesi olarak çevre temizliği ve kamu düzeni konusunda taviz vermeyeceğiz. Benzer durumlarda çevreyi kirleten şahıslara cezai işlemin yanı sıra, kirlettikleri alanın da bizzat çevreyi kirleten şahıslar tarafından temizletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

