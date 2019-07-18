Düzce'de evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
- AA
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.