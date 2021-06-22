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Düzce'de foseptik kuyusuna düşen vatandaş hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 26 yaşındaki Orhan Cumhur hayatını kaybetti.

AA22 Haziran 2021 Salı 06:52 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 06:52
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İlçeye bağlı Döngelli köyünde yaşayan Orhan Cumhur, köy içindeki foseptik kuyusuna düştü.

Cumhur'un kuyuya düştüğünü gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkartılan Cumhur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Cumhur'un öldüğünü öğrenen köy sakinleri ile yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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