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Güncel

Düzce'de gasp ve kaçak alkol Operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Düzce'de işletme sahiplerini gasp etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 23:01 - Güncelleme:
Düzce'de gasp ve kaçak alkol Operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, bazı işletme sahiplerinin parasını zorla almaya çalıştıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız silah ile 571 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.

GÖZALTI SONRASI 5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılıkla mücadelenin süreceğini belirten yetkililer, operasyonun Düzce'de huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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