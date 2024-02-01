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Düzce'de gittiği ormanlık alanda hipotermi geçiren bir kişi hayatını kaybetti

Düzce'de dün ormana ava giden 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin hipotermi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Düzce'de gittiği ormanlık alanda hipotermi geçiren bir kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Atilla Temizel (35) ve H.D.İ. (17) dün av için Aksaklar'da bulunan ormanlık alana gitti. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ikili zor anlar yaşayarak, dönüş yoluna geçti. İddiaya göre, Atilla Temizel yolun bir kısmında yorulduğunu, üşüdüğünü ve dinlenmek istediğini söyledi, H.D.İ. ise bir süre yürüdükten sonra çukura girip gece boyu bekledi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri Aksaklar'da arama çalışması yaptı. Ekipler ilk olarak H.D.İ'yi buldu, Atilla Temizel'in ise cansız bedeni bulundu.

İlk belirlemelere göre, Temizel'in hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Atilla Temizel'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 17 yaşındaki H.D.İ. ise tedbir amaçlı aynı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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