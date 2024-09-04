Düzce'de iki tır çarpıştı: Yaralılar var

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki 34 FAU 178 plakalı tır, Sarıçökek mevkiinde freni boşalınca kontrolden çıktı.
Önünde seyreden R.İ. yönetimindeki 43 AAP 820 plakalı başka bir tıra çarpan araç yanmaya başladı.
Çarpışmanın etkisiyle rampa aşağı sürüklenen 2 tır, kara yolunun Kumluca Mahallesi mevkiinde durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, güvenlik çemberine alınan bölgede tırdaki yangını söndürdü.
Yangının çıktığı tırda bulunan anne F.S. ile çocukları A.T.S. ve R.R.S. yaralandı.
Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.