İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,96
  • EURO
    7,5227
  • ALTIN
    387.354
  • BIST100
    99193
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'de Jandarma, üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi
Güncel

Düzce'de Jandarma, üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi

Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir araç içinde tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut yıldızı ve Horoz figürleri olan kitap ele geçirdi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 17:53 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:53
ABONE OL

Düzce Merkez Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yörük köyü mevkisinde yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilen 41 plakalı araç içerisinde arama yaptı. 

Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde Davut Yıldızı ve Horoz figürleri olan İbranice yazılı kitap ele geçirdi. Jandarma ekipleri gerekli inceleme yapılmak üzere kitabı Konuralp Müze Müdürlüğüne gönderdi. Araçta bulunan 2 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.