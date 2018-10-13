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Düzce'de köprüden atlayan genç kız asfalta çakılarak ağır yaralandı

Düzce'de, psikolojik sorunları olan genç kız çıktığı otoyol köprüsünden atlayarak intihara kalkıştı. Genç kız köprünün altından geçen D-100 Karayolunda asfalta çakılarak ağır yaralandı.

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Olay; akşam saatlerinde TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları bulunan E.Y. isimli genç kız, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde Osman Gazi İlköğretim Okulu köprüsüne çıkarak intihara kalkıştı. Çıktığı köprüden kendisini boşluğa bırakan E.Y. köprünün altından geçen D-100 karayolu asfaltına çakıldı. Genç kızın atladığını gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesini yapan ekipler, genç kızı ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri intihar girişimi ile ilgili olarak inceleme başlattı.

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