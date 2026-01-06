Düzce'de korkutan yangın... Seyir halindeki tırın balataları tutuştu

Yangın Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 41 plakalı tırın balatalarından lastikleri tutuştu. Sürücü bunu fark edince hemen aracı emniyet şeridine çekip tırın kupasını dorseden ayırarak itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri balatalarda çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle kontrollü verilen yol söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.