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Düzce'de mantar faciası: 8 kişi zehirlendi

Düzce'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastanelik oldu.

IHA25 Ekim 2023 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Düzce'de mantar faciası: 8 kişi zehirlendi
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Gölyaka ilçesinde, 2 aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Belli bir süre sonra şahıslarda baş dönmesi ve kusma başlayınca durumlarından şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki aileden de Y.Ö. (35), T.A. (26), M.Ö. (35), Y.Ö. (7), G.Ö. (13), N.Ö. (14), E.A. (27) ve R.A.'nın (30) yedikleri mantardan zehirlendiği anlaşıldı. Zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişinin tedavileri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılırken, bir kişinin durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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