Düzce'de mantar faciası: 8 kişi zehirlendi

Gölyaka ilçesinde, 2 aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Belli bir süre sonra şahıslarda baş dönmesi ve kusma başlayınca durumlarından şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki aileden de Y.Ö. (35), T.A. (26), M.Ö. (35), Y.Ö. (7), G.Ö. (13), N.Ö. (14), E.A. (27) ve R.A.'nın (30) yedikleri mantardan zehirlendiği anlaşıldı. Zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişinin tedavileri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılırken, bir kişinin durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.