İSTANBUL 18°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7058
  • EURO
    51,8476
  • ALTIN
    7015.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'de midibüs otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Güncel

Düzce'de midibüs otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA17 Şubat 2026 Salı 00:21 - Güncelleme:
Düzce'de midibüs otomobille çarpıştı: 5 yaralı
ABONE OL

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 TC 810 plakalı otomobil, Koçyazı mevkisinde durakta bekleyen 81 HO 1027 plakalı halk midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçtan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.