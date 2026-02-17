Düzce'de midibüs otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 TC 810 plakalı otomobil, Koçyazı mevkisinde durakta bekleyen 81 HO 1027 plakalı halk midibüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçtan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.