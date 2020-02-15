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Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de, otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi11:26 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:26

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Tunay Koç yönetimindeki 81 T 1249 plakalı taksi, caddeye çıkan Ufuk Atalay yönetimindeki 16 FP 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlardan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Direk devrilirken, kazada, Tuncay Koç, Ufuk Atalay ve yanındaki Mehmet Aygün yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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