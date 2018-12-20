Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Düzce'de boş arazinin yanında park edilen otomobilin üzerine rüzgar nedeniyle ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Kiremitocağı Mahallesi'nde bir ağaç yol kenarında park halinde bulunan Arzu Kaplan'a ait 81 AS 518 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Aracın hasar gördüğü olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ağacın devrilme anı ve o esnada bölgeden geçen bir çiftin ağacın altında kalmamak için kaçması yer alıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai Tucson 1.6 Dizel Otomatik Sürüş İzlenimi

Hyundai Tucson 1.6 Dizel Otomatik Sürüş İzlenimi

Göbek eriten baharatlar

Göbek eriten baharatlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA