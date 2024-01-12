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Düzce'de plaka değişikliği yapan sürücü yanlış anlaşıldı

Düzce'de denetim sırasında plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıkan minibüs yediemin otoparkına çekilmişti. Kendisine ait başka bir araca ait plakayı ekiplerin durdurduğu minibüse taktığını, bu sebeple yanlış anlaşılmanın meydana geldiğini anlatan araç sahibi, 'Sahte ruhsat veya plaka durumu yoktur' dedi.

IHA12 Ocak 2024 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Düzce'de plaka değişikliği yapan sürücü yanlış anlaşıldı
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Düzce'de polis ekipleri iki gün önce yaptıkları denetimde 81 S 1322 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsün sorgusunda, plakanın farklı bir araca ait olduğu belirlendi. Ruhsat kontrolünde de farklı plaka çıkınca araç, KOM şube ekiplerince yediemin otoparkına alındı. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Araç sahibinin servis taşımacılığı yaptığı, üzerine kayıtlı birden fazla araç olduğu, yakın zamanda kendisine ait başka bir araçtan çıkardığı plakayı ekiplerin durdurduğu minibüse taktığı, bu sebeple yanlış anlaşılmanın meydana geldiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından minibüsü teslim alan sahibi Gürkan Özbakır, "Biz fabrikalara servis işi yapıyoruz. Bir aracımızın S plakasını sök-tak yapmıştık. Yanlış bir plaka takımı olmuş. Emniyet ekipleri çevirince araç üzerinde işlem yapılmış. Araç gördüğünüz üzere şu an yanımızda ve aktif faaliyetine devam etmektedir" dedi.

Sahte ruhsat ve plaka olmadığının altını çizen Özbakır, "Plaka 1322 olacağına ruhsatta 1343 oldu. Bunun değişikliğiyle ilgili bir sorun oluştu. Bununla alakalı bir durum ve yanlışlık oldu. Araç trafikte ve faaliyetlerine devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok" diye konuştu.

Öte yandan, Düzce Belediyesinin S plaka yönetmeliğinde sürücülerin D2 belgesinin olması durumunda plakalarını hususi plakaya dönüştürebiliyor.

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