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Düzce'de seçimi Faruk Özlü kazandı

Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi bir kez daha AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı. Özlü, “Şükranlarımı sunuyorum” diyerek kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti.Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi bir kez daha AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı. Özlü, “Şükranlarımı sunuyorum” diyerek kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti.

IHA31 Mart 2024 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Düzce'de seçimi Faruk Özlü kazandı
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Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü açıklama yaptı. Özlü, "Seçim kampanyamız boyunca benimle birlikte yol yürüyen, emek veren ve AK Partimiz için gecesini gündüzüne katan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve ekip arkadaşlarıma gösterdikleri büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmalarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, davamıza gönül veren, Düzce'mizin geleceği için bizlere inanan, güvenen ve her daim yanımızda olan tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek bana ve kadrolarıma 5 yıl daha Düzce'mize hizmet yetkisi verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara, yolunu kaybedenlere, aklınızla dalga geçenlere, barış ve kardeşlik iklimimize zarar verenlere, seçimi bir şov malzemesine dönüştürenlere ve sizin iradenizi hafife alanlara pirim vermediniz. Düzce'mizi yeniden emin ellere teslim ettiniz. Tercihinizi gerçek belediyecilikten, ilkeli ve dürüst kadrolardan yana kullandınız. Verdiğiniz oylarla AK Partimize ve bana olan güveninizi dosta düşmana gösterdiniz. Artık seçim geride kaldı. Bugünden itibaren tıpkı geçen 5 yılda olduğu gibi şehrimiz için projeler üretmeye, kalıcı eserlere imza atmaya, verdiğimiz sözleri tutmaya ve sizlerin desteğine layık olabilmek için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha 31 Mart seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve Düzce'miz için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

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