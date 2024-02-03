Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı

Düzce'nin E.K. Konuralp bölgesinde bulunan bir restoran çıkışında henüz isimleri belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine E.K, karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. E.K, restoran önünde bulunan bir ticari taksiye bindirilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

E.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası aracı ile bölgeden kaçan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.