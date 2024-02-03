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Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı

Düzce'de bir restoran çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 03:51 - Güncelleme:
Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Düzce'nin E.K. Konuralp bölgesinde bulunan bir restoran çıkışında henüz isimleri belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine E.K, karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. E.K, restoran önünde bulunan bir ticari taksiye bindirilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

E.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası aracı ile bölgeden kaçan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

  • restoran kavga
  • silahlı saldırı
  • Düzce olayı

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