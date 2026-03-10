İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  Güncel
Düzce'de soba faciası: Sızan gazdan zehirlendiler
Güncel

Düzce'de soba faciası: Sızan gazdan zehirlendiler

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın hayatını kaybetti, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

AA10 Mart 2026 Salı 12:14 - Güncelleme:
Merkeze bağlı Ozanlar Mahallesi'nde bir evde karbonmonoksit gazından etkilenme yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, evde hareketsiz halde bulunan Nevin G'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Nevin G'nin babası Muzaffer C. (81) ile 20 ve 30 yaşındaki 2 kızı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki genç kadının ise bilinçlerinin açık olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

