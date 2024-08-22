Düzce'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı tır, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.
Tır, bu sırada Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 JBZ 03 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve tırın dorse kısmı şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.