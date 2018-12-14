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Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ali Kaygusuz idaresindeki 81 T 0510 plakalı taksi, D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisi Darıyerihasanbey köyü kavşağında, Ercüment Ekrem Şendur yönetimindeki 67 TH 753 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, iki sürücü, takside bulunan Ayşe Mertcan ve otomobildeki Korkuthan, Mete Kerem ve Nurşen Şendur yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolunun Ankara istikameti, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

 

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