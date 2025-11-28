İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri enselendi

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri enselendi
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzce Üniversitesi Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 292 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.Ö, E.C.G. ve Ö.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

  • düzce
  • uyuşturucu operasyonu
  • tutuklama

Popüler Haberler
