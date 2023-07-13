Düzce'deki sele ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Düzce Valiliğinden alınan bilgiye göre, sel nedeniyle oluşan su baskınlarıyla ilgili il genelinde bugüne kadar 1433 ihbar geldiği, ilgili kurum ve kuruluşlardan 1354 personel ve 417 iş makinesiyle sahada çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

5 farklı noktada mahsur kalan 27 vatandaşın kurtarıldığı, hasar nedeniyle enerjinin kesildiği 145 köyde ekiplerce arızaların giderildiği aktarıldı.



Açıklamada, kentin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana regülatörünün bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan sorunun da giderilerek kent merkezinde su verilmeye başlandığı belirtildi.

İl genelinde içme suyu hasarı oluşan 113 köyden 68'inde sorunun çözüldüğü, 45 köyde ise çalışmaların sürdüğüne değinildi.



202 kilometre stabilize, 40 kilometre sıcak asfalt, 4,2 kilometre beton, 6 kilometre kilitli parke yol ile 9 büyük köprü, 3 yaya köprüsü, 13 büyük menfez ve 37 kutu menfezin hasar gördüğü, ulaşıma kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, 42 bin 395 kanatlı hayvan ile 6 küçükbaş, 26 büyükbaş hayvanın telef olduğuna da yer verildi.



293 arılı kovan, 11 bin 43 dekar mısır alanı, 2 bin 27 dekar fındık alanı, 1347 dekar diğer bitkisel alanda zarar oluştuğu ve tarım zararı tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Afet öncesi ve sonrası vatandaşların tahliyelerinin yapıldığına da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KYK yurdunda misafir edilen 98 vatandaşımız 12 Temmuz itibarıyla yurttan ayrılmıştır. Ayrıca selden etkilenen köylerde yemek ve su dağıtımı yapılmıştır. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 6 bina yıkık, 5 bina ağır, 36 ahır, 64 bina az hasarlı olarak tespit edilmiştir. 254 iş yeri, 147 konut ve 12 taşıtın zarar tespit çalışması yapılmış olup ekiplerce çalışmalara devam edilmektedir. Viyadükler mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapalı olan Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti ulaşıma açılmıştır. Yığılca-Alaplı arası meydana gelen heyelan nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapalıdır. D-100 Karayolu İstanbul-Ankara istikameti Üçköprü mevkisi trafiğe kapalıdır. Ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır."