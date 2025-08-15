Düzce'deki sır ölüm çözüldü: Kesikler ve kan izleri ele verdi

Olay, 13 Ağustos Çarşamba günü Yeni Mahalle Yeni Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yakınlarının haber alamadığı İsa Şahin evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede şahsın vücudunda kesikler ve duvarda kan izleri tespit edilince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Evin giriş kısmından itibaren izlenen kamera kayıtlarında olay günü evde olduğu belirlenen E.K., şehir merkezindeki annesinin evinde saklanırken yakalandı. Zanlı, yapılan sorgulamada İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını ve alkollü olduğu esnada Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. E.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.