İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8831
  • EURO
    47,9064
  • ALTIN
    4386.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'deki sır ölüm çözüldü: Kesikler ve kan izleri ele verdi
Güncel

Düzce'deki sır ölüm çözüldü: Kesikler ve kan izleri ele verdi

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayın zanlısı E.K., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

IHA15 Ağustos 2025 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Düzce'deki sır ölüm çözüldü: Kesikler ve kan izleri ele verdi
ABONE OL

Olay, 13 Ağustos Çarşamba günü Yeni Mahalle Yeni Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yakınlarının haber alamadığı İsa Şahin evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede şahsın vücudunda kesikler ve duvarda kan izleri tespit edilince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Evin giriş kısmından itibaren izlenen kamera kayıtlarında olay günü evde olduğu belirlenen E.K., şehir merkezindeki annesinin evinde saklanırken yakalandı. Zanlı, yapılan sorgulamada İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını ve alkollü olduğu esnada Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. E.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.