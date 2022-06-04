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Düzceli gençler Bitlis'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde Kültür ve Medeniyet kampları düzenlemeye başlandı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü gençler de Bitlis'te gerçekleştirilen kampa katılım sağladı. Gençler, Düzce Gençlik Merkezi Lideri Bülent Heper'in önderliğinde Bitlis'in tarihi alanlarında incelemelerde bulundu.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan kültür ve medeniyet kamplarının sonuncusu Bitlis'te gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleştirilen kampa Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ndeki gönüllü gençlerde katılım sağladı.

Düzce Gençlik Merkezi Lideri Bülent Heper'in önderliğinde Bitlis'in tarihi alanlarında incelemelerde bulunan gençler, Türklerin Anadolu'ya açıldığı savaşlarda atalarının şehit düştüğü ve birçok Selçuklu eserlerinin bulunduğu toprakları ziyaret etti.

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