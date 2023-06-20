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''Düzenek Operasyonu''nda 270 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda üzerine kamera yerleştirdikleri kursiyerlerin sorularını cevaplayan ve ehliyet alma niteliklerini taşımayanların belge almasına aracılık eden suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Düzenek Operasyonu' kapsamında 270 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA20 Haziran 2023 Salı 09:13 - Güncelleme:
''Düzenek Operasyonu''nda 270 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına giren adaylara kopya çektirildiği tespiti üzerine teknik takibe başladı. Yaklaşık 1 yıl süren takip sonucu 270 şüpheli belirlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme, örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltilen şüphelileri yakalamak için 1000 kişilik emniyet ekibiyle Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında sürücü kursu sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

- OPERASYONUN DETAYLARI

Şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları, ilan, afiş ve aracı şahıslar vasıtasıyla sürücü belgesi ve türü belgeleri almak isteyen Türk ve yabancı uyruklu kişilerle temas kurdukları, bu kişiler arasında daha önce birçok kez ehliyet sınavına girip başarısız olmuş, yeterli teorik bilgiye sahip olmayanların da bulunduğu belirlendi.

Okuma yazma bilmeyen ya da diploması olmayanlara sahte diploma, mezuniyet belgesi, sabıka kaydı bulunanlara sahte adli sicil belgesi, sahte sağlık raporu düzenleyen suç örgütü mensupları, bu belgeleri örgüt içerisinde faaliyet gösteren sürücü kurslarına vererek kişilerin kayıtlarını yaptırdıkları, sürücü kursları vasıtasıyla da adayların sınava girecekleri okullarda değişiklik yaparak, sınav yerlerini denetimin az olduğunu düşündükleri okullara aldırdıkları tespit edildi.

Adayların kıyafetine Wi-Fi aracılığıyla ses ve görüntü aktarımı yapan kameralı düzenek yerleştirerek sınava soktukları, bilgisayar ekranını görecek şekilde kıyafetlerinin yaka kısmına yerleştirilen kamera ile adayın kulak içine yerleştirdikleri mikro kulaklıklarla soruların cevaplarını verdikleri belirlenen örgüt mensuplarının, ayrıca "joker" tabir edilen kişileri kullanarak da adayların sınavı geçmelerini sağladıkları belirlendi.

Örgüt mensuplarının, cep telefonlarına kurdukları program üzerinden, farklı salonlarda bulunan birden fazla kişiyle eş zamanlı görüntülü görüşme yapabildikleri de tespit edildi.

Bu yöntemlerle sınavı geçen adaylardan 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen miktarda para aldıkları belirlenen örgüt üyelerinin, yaklaşık 5 yıldır aynı yöntemle binlerce kişiye ehliyet almaya çalıştıkları, 300'den fazla kişinin bu yöntemlerle ehliyet aldığı ve yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle ehliyet alanların ehliyetine el konuldu.

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