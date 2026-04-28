Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, medya temsilcileriyle buluştu. Bakan Göktaş; İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile 1,5 yıldır yürüttükleri çalışma ile Türkiye'nin sosyal risk haritasının çıkarıldığını söyledi. Göktaş, "35 sosyal risk haritamızdan 14'ünü tamamladık. Sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri analiz ederek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturduk. 648 sosyal gösterge kullanarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yaptık" bilgisini verdi.

'SİSTEMELERİ İNCELEYECEĞİZ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çıkarılan haritalarla kadına yönelik şiddet, çocuğun suça sürüklenmesi, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olguların bütüncül şekilde izlendiğini ifade etti. Göktaş, "Riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi. Sosyal Risk Haritası'ndan çıkan sonuçları yetişkinler için 'Aile Rehberi', çocuklar için 'Çocuklar Güvende' sistemleriyle takip edeceğiz" diye konuştu.

81 İLDE SANAL TAKİP

Göktaş, "Dijital takip sistemiyle 81 ilimizin tamamında çalışıyoruz. Çocuğun suça sürüklenmesi ve kadına yönelik şiddetle ilgili haritalarımız için 81 ilde sahaya indik. Sosyal risk haritası üzerinde saha çalışmalarımızı ilgili kurumlarla vaka bazlı yürüteceğiz. Örneğin; Batman'da sosyal risk haritamızın bağımlılıkla ilgili boyutunu tamamladık. 40 kişiyi istihdama, 79 kişiyi AMATEM'e tedaviye ikna ettik" dedi. Bakan Göktaş, özetle şunları söyledi:

AİLELERE DİJİTAL KALKAN

TORBA YASA: "Önleyici tedbir olarak 15 yaş altı için sosyal medya düzenlememiz çok önemli. Bu, sosyal hizmet kanunumuzla beraber ailelere yönelik bir dijital kalkan oluşturdu. Bakanlık tarihinde ilk defa bu denli kapsamlı bir paket çıkıyor, ilk defa bir torba yasamız çıktı. Aynı zamanda çocukları korumaya yönelik çok ciddi bir adım var. Diğer yandan da sosyal risk haritalarımızla önleyici tedbirlerin genişletilmesini, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek benzer vakaların vuku bulmaması için çalışıyoruz. Devletin iradesi, kadınları ve aileleri desteklemek, aileyi güçlendirmektir. Sadece aileyi değil, bütün toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak."

KARANLIK DELHİZ: "Dijital dünya kontrolsüz bir alan; ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6... Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde, odamızın içinde. Çocuklar odalarında sessiz oturunca aileler problem yok sanıyor. Şimdi herkesin elinde telefon, aileler de bu konuda çocuklara örnek olmalı. Dijital dünyada çocukları korumak için toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Çocuklarımızı karanlık bir dehlizin ortasında bırakamayız. Sosyal medya, çocuklarımızın zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimine zarar veriyor."

' '6 AYLIK EYLEM PLANI'

OKUL SALDIRILARI: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki son elim hadiseler, çocuklarımızı kuşatan her türlü riske karşı her zamankinden daha teyakkuzda olmamız gerektiğini gösterdi. Psikososyal destek bağlamında şimdilik 6 aylık eylem planı oluşturduk. Süreç kapsamında 258 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 6 bin 75 haneyi ziyaret ederek 3 bin 160 aileyle doğrudan temas kurduk. Olaydan etkilenen vatandaşlara yas danışmanlığı alanında uzman personeller görevlendirdik.

'HER İLE SAHA ÇALIŞMASI'

PSİKOLOJİK DESTEK: Okulun bulunduğu bölgede, Haydarbey Mahalle Muhtarlığı'nın içinde Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi kurduk. Bu tür vakaların erken önlenebilmesi için Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası ile ilgili 81 ilde aynı anda saha çalışmalarımıza başladık. 14 bin 834 meslek elemanımıza Sosyal Risk Haritaları ve Çocuklar Güvende Sistemi kapsamında çevrim içi eğitim verdik. Sahayı tüm personelle tarayarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz.

'CANGÖZ'LE YAPAY ZEKALI DENETİMİ

Bakan Göktaş, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Yapay Zekâ Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi'ni imzaladıklarını söyledi. Göktaş, "Yapay zekâ destekli CANGÖZ projemizle huzurevi, rehabilitasyon merkezi, engelli ve yaşlı bakım merkezlerimiz, çocuk evlerimiz, kadın konukevi gibi kuruluşlarımızı denetleyeceğiz. Yapay zekâ destekli denetim mekanizmasını kurarak, olumsuz bir durumda erken müdahale sistemimizi devreye alacağız. Bu durumlar bakanlık merkezine bildirilecek" diye konuştu.

'OYUN PLATFORMLARINA TEMSİLCİ ŞART'

Göktaş oyun platformlarıyla ilgili, "Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformları Türkiye'de temsilci bulunduracak. VPN ile ilgili de düzenleme yapıyoruz. Oyun dünyasına yönelik yasakçı bir tutum içerisinde değiliz. Yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Temel beklentimiz, karşımızda taleplerimizi iletebileceğimiz kurumsal bir muhatabın bulunması" şeklinde konuştu.