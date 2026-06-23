Düzensiz göçe geçit verilmedi: Lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

İlk operasyon 21 Haziran saat 00.12'de Çeşme ilçesi açıklarında gerçekleşti. Görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından deniz üzerinde seyir halindeki bir lastik bot tespit edildi. Durum üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30), hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı günün sabahında ekipler yeniden harekete geçti. Saat 06.50'de, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-22) bölgeye yönlendirildi. Ekipler tarafından önü kesilerek durdurulan lastik botta yapılan incelemede 22 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenlerin; 18'inin Senegal, 11'inin Sierra Leone, 8'inin Somali, 7'sinin Yemen, 4'ünün Gambiya, 4'ünün Mali, 4'ünün Sudan, 3'ünün Burundi, 2'sinin Gine, 2'sinin Filistin, 1'inin Angola ve 1'inin Kongo uyruklu olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolleri ve işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.