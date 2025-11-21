İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Düzensiz göçe geçit yok: 16 göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine gönderildi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Düzensiz göçe geçit yok: 16 göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentteki denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • denetim
  • edirne

