Güncel

Düzensiz göçe geçit yok: 81 ilde 2 bin 254 personel sahaya indi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 375 mobil göç noktası aracı ve 2 bin 254 personelle düzensiz göçe karşı 7 gün 24 saat esasıyla sahada görev yapacağını duyurdu. Şok uygulamalar ve kimlik kontrolleri kesintisiz sürecek.

AA20 Mart 2026 Cuma 14:09
Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı boyunca düzensiz göçle mücadelede geniş çaplı bir saha planlaması hazırladı. Tüm illerde eş zamanlı yürütülecek denetimler için binlerce personel görevlendirildi. Kolluk birimleriyle koordineli şekilde yürütülecek operasyonlar, bayram boyunca aralıksız devam edecek.

GÖÇ İDARESİ'NDEN 81 İLDE 375 ARAÇLIK BAYRAM PLANI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 375 mobil göç noktası aracı ve 2 bin 254 personelle düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayram süresince, bayramın huzur ve güven ortamında geçirilmesi için kolluk birimleriyle koordinasyon içinde, 7 gün 24 saat esasına göre saha faaliyetlerine devam edilecek.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KESİNTİSİZ TAKİP

Yol kontrol ve arama noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra şok uygulamalar kapsamında yabancılara yönelik kimlik kontrolleri ile düzensiz göçmen tespitine yönelik işlemler titizlikle yürütülecek.

Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapı ve personel kapasitesiyle bayram süresince de sahada olunacak.

Bu doğrultuda, 81 ilde faaliyet gösteren 375 mobil göç noktası aracı, toplam 2 bin 254 personelle görevine kesintisiz devam edecek.

