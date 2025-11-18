İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3474
  • EURO
    49,1318
  • ALTIN
    5493.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Düzensiz göçle mücadele kesintisiz sürüyor

Jandarma ekiplerinin son iki haftada ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda, 69 organizatör ile 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.

AA18 Kasım 2025 Salı 12:06 - Güncelleme:
Düzensiz göçle mücadele kesintisiz sürüyor
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 69 organizatör ile 2 bin 386 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörlerden 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 89 araca ve 6 bota el konuldu.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

  • düzensiz göçmen
  • operasyon
  • mücadele
  • sınır dışı

ÖNERİLEN VİDEO

Ölümle dans ettiler! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.