Düzensiz göçmenlere insanlık dışı zulüm ve işkence! Demirle dövdüler bıçakla kestiler
Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilen düzensiz göçmen Zilan, “Yunan polisi bizi demir sopalarla dövdü ve ellerimi bıçakla kestiler”dedi.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darp edilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan’da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi. Vücutlarında darp izleri olan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı. İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), bir süre Türkiye’de kaldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçtiğini söyledi.
2 SAAT DÖVDÜLER
Yunanistan polisince yakalandığını belirten Zilan, “Yunanistan’da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim” dedi.Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de (33) eşiyle birlikte İsveç’e gitmek için yola çıktığını belirterek, “Yunanistan’a geçiş yaptık. Orada eşime ve bana kötü davrandılar. 5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler” dedi.
BACAĞIMI KIRDILAR
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