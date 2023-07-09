Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla kent genelinde denetimler yapıldı.

Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece Zeytinburnu, Beylikdüzü, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.

Bu kapsamda Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenikapı Sahili'nde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı.

Dron destekli uygulamada tespit edilen 6 düzensiz göçmen, gözaltına alındı.

İlçede farklı noktalardaki denetimlerin sonunda yakalanarak otobüslere bindirilen çok sayıda düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Maltepe Sahili'nde de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde uyuşturucu madde konusunda aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.