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Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul genelinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor
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Denetim çerçevesinde evrakları eksik olan ve adresleri başka illerde görülen yabancı uyruklu şahıslar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Çok sayıda jandarma personeli metro istasyonlarının giriş çıkışlarında, çeşitli park ve bahçelerde, demir yollarında yabancı uyruklu şahısların kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıklarını kontrol etti. Evrakları eksik olan ve adresleri başka illerde görülen kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

  • İstanbul Jandarma Komutanlığı
  • düzensiz göçmenler
  • göçmen denetimi

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