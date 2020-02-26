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Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil devrildi: 8 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 8 kişi yaralandı.Kazada yaralanan 8 düzensiz göçmen, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba14:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:41

Alınan bilgiye göre, Suriye ve Fas uyruklu 8 düzensiz göçmen, Yunanistan'a yasa dışı yoldan çıkmak amacıyla İstanbul'dan kiraladıkları araçla Edirne'ye geldi.

Suriye uyruklu sürücünün idaresinde sınıra ilerleyen 34 NH 0337 plakalı otomobil, Çalıköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 8 düzensiz göçmen, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin tedavi sonrası İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

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